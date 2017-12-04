ОРЕАНДА-НОВОСТИ 5 декабря Владимир Путин посетит Российскую государственную специализированную академию искусств, где ознакомится с деятельностью единственного в мире вуза творческой направленности для людей с ограниченными возможностями.



В академии, созданной в 1990 году, существуют три факультета: музыкальный, театральный и изобразительного искусства. Посещение приурочено к отмечаемому 3 декабря Международному дню инвалидов.



Там же Президент примет участие во встрече с инвалидами и представителями оказывающих содействие инвалидам общественных организаций и профессиональных сообществ. В ходе встречи планируется подвести итоги государственной программы «Доступная среда», а также обсудить наиболее важные аспекты жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями.