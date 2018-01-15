Путин потребовал определить случаи бессрочного установления инвалидности
15.01.2018, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин распорядился усовершенствовать медико-социальную экспертизу, чтобы определить случаи установления инвалидности бессрочно.
"Принять меры по совершенствованию процедуры медикосоциальной экспертизы, предусматривающие определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы", – говорится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшей 5 декабря встречи с инвалидами и профильными общественными организациями, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Также в процедуре медико-социальной экспертизы необходимо предусмотреть "возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена". Срок выполнения данных требований – до 1 марта 2018 года.
В срок до 1 марта Правительству РФ поручено "в целях осуществления комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять решение о продлении до 2025 года государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы".
До 1 марта главе Кабинета министров РФ надлежит "рассмотреть вопрос о создании федерального научно-методического центра комплексной реабилитации инвалидов".
Путин также поручил Правительству РФ представить предложения о создании инклюзивного Дома искусств. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2018 года. Кроме того, Президент РФ поручил до 1 февраля представить предложения по развитию и финансированию спортивной дисциплины "танцы на колясках".
Ряд поручений главы государства касаются образования инвалидов. До 20 апреля следует "предусмотреть в государственной программе РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы меры по увеличению доли образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий". До 15 марта Путин ждёт "предложения по предоставлению преимущественного права зачисления инвалидов-победителей всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства в образовательные организации для обучения по образовательным программам высшего образования".
Путин также рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) совместно с властями регионов принять дополнительные меры по созданию людям с ОВЗ условий для голосования на выборах и референдумах всех уровней, включая обеспечение доступности избирательных участков и информации о ходе подготовки к ним.
"Принять меры по совершенствованию процедуры медикосоциальной экспертизы, предусматривающие определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы", – говорится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшей 5 декабря встречи с инвалидами и профильными общественными организациями, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Также в процедуре медико-социальной экспертизы необходимо предусмотреть "возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена". Срок выполнения данных требований – до 1 марта 2018 года.
В срок до 1 марта Правительству РФ поручено "в целях осуществления комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять решение о продлении до 2025 года государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы".
До 1 марта главе Кабинета министров РФ надлежит "рассмотреть вопрос о создании федерального научно-методического центра комплексной реабилитации инвалидов".
Путин также поручил Правительству РФ представить предложения о создании инклюзивного Дома искусств. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2018 года. Кроме того, Президент РФ поручил до 1 февраля представить предложения по развитию и финансированию спортивной дисциплины "танцы на колясках".
Ряд поручений главы государства касаются образования инвалидов. До 20 апреля следует "предусмотреть в государственной программе РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы меры по увеличению доли образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий". До 15 марта Путин ждёт "предложения по предоставлению преимущественного права зачисления инвалидов-победителей всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства в образовательные организации для обучения по образовательным программам высшего образования".
Путин также рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) совместно с властями регионов принять дополнительные меры по созданию людям с ОВЗ условий для голосования на выборах и референдумах всех уровней, включая обеспечение доступности избирательных участков и информации о ходе подготовки к ним.
Источник: Единая Россия