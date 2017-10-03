Путин поздравил Ангелу Меркель с Днём Германского единства
03.10.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня Германского единства.
«В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией. Рассчитываем, что продолжающий эстафету „перекрестных“ годов Год регионально-муниципальных партнерств будет способствовать расширению взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах», – отметил в поздравлении глава Российского государства.
«В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией. Рассчитываем, что продолжающий эстафету „перекрестных“ годов Год регионально-муниципальных партнерств будет способствовать расширению взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах», – отметил в поздравлении глава Российского государства.
Источник: Президент России