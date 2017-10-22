ОРЕАНДА-НОВОСТИ Путин России Владимир Путин поздравил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипотношений с РФ.



"Уважаемый Нурсултан Абишевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.



За прошедшие четверть века, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана, мы смогли вывести двусторонние отношения на высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества.



Динамично развивается российско-казахстанский политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях. Координация усилий наших стран в рамках Евразийского экономического союза способствуют укреплению региональной стабильности и безопасности.



Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран", - говорится в поздравлении российского лидера.



Путин также пожелал Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.