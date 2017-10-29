Путин поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником
29.10.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.
По его словам, эта профессия является сегодня значимой и востребованной, так как автотранспортный комплекс - стратегически важная отрасль отечественной экономики. Он играет огромную роль в укреплении потенциала страны, развитии межрегиональных и международных связей.
"От его надёжного функционирования зависит качество жизни людей", - заключил президент.
Источник: Сайт Президента РФ