ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

В послании президента, в частности, говорится:

«Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ключевых, динамично развивающихся секторов отечественной экономики. За её достижениями – напряжённый, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, представителей других специальностей. Они осваивали огромные территории, открывали новые месторождения, „с нуля“ создавали транспортную и производственную инфраструктуру ТЭКа, запускали передовые технологии по добыче и переработке углеводородов».