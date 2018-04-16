16.04.2018, 23:07
Путин предложил обсудить возможность субсидиарной ответственности собственников банков в случае банкротства
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подумать над возможностью возложить на собственников банков субсидиарную ответственность в случае банкротства их организаций, чтобы они стремились к выполнению всех обязательств перед клиентами и сотрудниками.
"Собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий", - сказал он на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
"Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьёзная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами", - добавил Президент.
Так он отреагировал на слова Москальковой о том, что в аппарате омбудсмена проанализировали вопросы невыполнения трудовых обязательств перед коллективами и пришли к выводу, что "нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут".
Уполномоченный отметила, что подготовила соответствующее обращение к главе государства на эту тему.
В ответ Путин заметил, что аналогичная ситуация складывается и в финансовой сфере.
"Собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий", - сказал он на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
"Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьёзная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами", - добавил Президент.
Так он отреагировал на слова Москальковой о том, что в аппарате омбудсмена проанализировали вопросы невыполнения трудовых обязательств перед коллективами и пришли к выводу, что "нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут".
Уполномоченный отметила, что подготовила соответствующее обращение к главе государства на эту тему.
В ответ Путин заметил, что аналогичная ситуация складывается и в финансовой сфере.
Источник: Единая Россия