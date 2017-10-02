ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад.

В рамках официального визита Владимира Путина в Туркменистан запланированы переговоры, в ходе которых будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

По итогам консультаций ожидается подписание пакета российско-туркменистанских документов о сотрудничестве.