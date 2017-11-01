ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Ирана. В Тегеране состоится трёхсторонняя встреча с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

На встрече предполагается рассмотреть наиболее актуальные вопросы взаимодействия России, Азербайджана и Ирана в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Лидеры трёх стран обсудят также координацию совместных действий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью.

Стороны обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, перспективам развития культурно-гуманитарного сотрудничества, туристических и молодёжных обменов, контактов в области спорта и прямых связей между регионами трёх стран.