ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилев, сообщила пресс-служба Кремля.



«Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», – отмечается в указе.



Документ вступает в силу со дня его подписания.