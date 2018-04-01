01.04.2018, 11:25
Путин принял отставку Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилев, сообщила пресс-служба Кремля.
«Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», – отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: https://er.ru/news/165967/