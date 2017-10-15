ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, состоявшейся в Сочи, на арене Ледового дворца "Большой".

Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.