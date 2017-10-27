ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС) Российской Федерации состоялась накануне вечером.

В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. Верховный Главнокомандующий произвёл пуск четырёх баллистических ракет.