02.04.2018, 15:30
Путин призвал при строительстве объектов культуры на селе не закрывать уже действующие
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал регионы не закрывать, а по возможности ремонтировать старые дома культуры в сельской местности, если местные власти принимают решение о строительстве новых культурных объектов. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
"Только вы не покушайтесь на действующие, чтобы действующие (дома культуры) не закрывать", - цитирует Путина "Интерфакс".
В свою очередь, Владимиров рассказал о реализации в регионе программы развития дворцов культуры в регионе. По его словам, в этом году на эти цели будет выделено 300 млн рублей. "Ни один не закрываем, только ремонтируем", - отметил губернатор.
Он добавил, что в прошлом году в регионе построили два новых дома культуры и 19 отремонтировали.
"У нас прошёл праздник работников культуры, и дворцы искусств, как я их назвал, где можно заниматься хореографией, музейные выставки проводить, большие залы для представлений, - я подготовил обращение в ваш адрес, чтобы Ставрополье стало пилотным проектом в реализации ещё и этих программ", - обратился Владимиров к Президенту РФ.
"Только вы не покушайтесь на действующие, чтобы действующие (дома культуры) не закрывать", - цитирует Путина "Интерфакс".
В свою очередь, Владимиров рассказал о реализации в регионе программы развития дворцов культуры в регионе. По его словам, в этом году на эти цели будет выделено 300 млн рублей. "Ни один не закрываем, только ремонтируем", - отметил губернатор.
Он добавил, что в прошлом году в регионе построили два новых дома культуры и 19 отремонтировали.
"У нас прошёл праздник работников культуры, и дворцы искусств, как я их назвал, где можно заниматься хореографией, музейные выставки проводить, большие залы для представлений, - я подготовил обращение в ваш адрес, чтобы Ставрополье стало пилотным проектом в реализации ещё и этих программ", - обратился Владимиров к Президенту РФ.
Источник: Единая Россия