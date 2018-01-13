Путин призвал власти регионов эффективно работать для исполнения майских указов
13.01.2018, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководство регионов должно эффективно работать для решения вопросов, связанных с исполнением майских указов, критически подходить к реалиям субъектов Федерации. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.
"Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали. Их нa самом деле больше, но я очень рассчитываю нa то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются нa местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти - муниципальные, региональные - на решение этих вопросов", - цитируют главу государства СМИ.
В свою очередь, Беглов рассказал Путину о проведённой инвентаризации в том, что касается исполнения майских указов, добавив, что для их реализации уже сделано очень много.
В майских указах Президента - программе развития социальных гарантий, которую Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента РФ, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.
"Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали. Их нa самом деле больше, но я очень рассчитываю нa то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются нa местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти - муниципальные, региональные - на решение этих вопросов", - цитируют главу государства СМИ.
В свою очередь, Беглов рассказал Путину о проведённой инвентаризации в том, что касается исполнения майских указов, добавив, что для их реализации уже сделано очень много.
В майских указах Президента - программе развития социальных гарантий, которую Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента РФ, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.
Источник: Единая Россия