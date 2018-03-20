20.03.2018, 21:05
Путин призвал выработать долгосрочную стратегию для развития микроэлектроники в РФ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. России нужны долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин нa совещании о перспективах развития микроэлектроники.
"Очевидно, что для эффективного развития микроэлектроники нужны комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как нa отечественном, так и нa внешнем рынках", - сказал он.
Кроме того, по мнению главы государства, необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.
"И, конечно, требуется проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенции, который должен будет определять приоритетные технологичные направления развития микроэлектроники", - добавил он.
При этом, по словам Президента РФ, на начальных этапах невозможно осуществить запуск новых предприятий микроэлектроники без господдержки, заказов госкомпаний и международной кооперации.
"Очевидно, что в этой отрасли без поддержки государства, без заказов госкомпаний сложно обеспечить стабильную работу предприятий нa начальных этапах, поэтому важно активно развивать механизмы, которые помогут максимально загрузить производственные мощности", - сказал он.
По мнению главы государства, значение также имеют международные связи для развития отрасли и запуска новых производств.
"Большое значение имеют международные кооперационные связи. Речь идёт о сотрудничестве с зарубежными партнёрами, которое позволит сократить затраты и время запуска самих производств", - сказал Путин.
Президент РФ также отметил, что доля гражданской микроэлектроники нa российском рынке пока незначительна, но она будет расти. По его словам, собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники являются залогом технологической и технической независимости России.
Путин сообщил, что сейчас в отрасли работает 55 дизайн-центров, которые проектируют современную востребованную продукцию, действует ряд промышленных производств, например, ПАО "Микрон" и "Ангстрем", а также предприятия, входящие в ГК "Ростех".
"Однако доля их гражданской продукции нa внутреннем рынке электронной компонентной базы пока, к сожалению, не велика - всего порядка 12%. Между тем объём внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма и весьма внушительный. По самым скромным оценкам, он составляет примерно 120 миллиардов рублей", - рассказал глава государства, отметив, что этот рынок в ближайшие десятилетия будет активно расти с учётом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, робототехники.
"Очевидно, что для эффективного развития микроэлектроники нужны комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как нa отечественном, так и нa внешнем рынках", - сказал он.
Кроме того, по мнению главы государства, необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.
"И, конечно, требуется проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенции, который должен будет определять приоритетные технологичные направления развития микроэлектроники", - добавил он.
При этом, по словам Президента РФ, на начальных этапах невозможно осуществить запуск новых предприятий микроэлектроники без господдержки, заказов госкомпаний и международной кооперации.
"Очевидно, что в этой отрасли без поддержки государства, без заказов госкомпаний сложно обеспечить стабильную работу предприятий нa начальных этапах, поэтому важно активно развивать механизмы, которые помогут максимально загрузить производственные мощности", - сказал он.
По мнению главы государства, значение также имеют международные связи для развития отрасли и запуска новых производств.
"Большое значение имеют международные кооперационные связи. Речь идёт о сотрудничестве с зарубежными партнёрами, которое позволит сократить затраты и время запуска самих производств", - сказал Путин.
Президент РФ также отметил, что доля гражданской микроэлектроники нa российском рынке пока незначительна, но она будет расти. По его словам, собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники являются залогом технологической и технической независимости России.
Путин сообщил, что сейчас в отрасли работает 55 дизайн-центров, которые проектируют современную востребованную продукцию, действует ряд промышленных производств, например, ПАО "Микрон" и "Ангстрем", а также предприятия, входящие в ГК "Ростех".
"Однако доля их гражданской продукции нa внутреннем рынке электронной компонентной базы пока, к сожалению, не велика - всего порядка 12%. Между тем объём внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма и весьма внушительный. По самым скромным оценкам, он составляет примерно 120 миллиардов рублей", - рассказал глава государства, отметив, что этот рынок в ближайшие десятилетия будет активно расти с учётом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, робототехники.
Источник: Единая Россия