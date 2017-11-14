ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 ноября в Москве по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом будет находиться Президент Республики Армения Серж Саргсян.



Будут проведены переговоры, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные темы.



Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России, которая состоится в Государственной Третьяковской галерее.