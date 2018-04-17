17.04.2018, 21:48
Путин провёл совещание с экономическим блоком
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам с участием своего помощника Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передаёт "Интерфакс".
"Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики - с учётом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках", - сказал глава государства, открывая совещание.
"На все эти темы подробно поговорим, обсудим ближайшие шаги по дальнейшему развитию экономики нашей страны", - отметил он.
"Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики - с учётом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках", - сказал глава государства, открывая совещание.
"На все эти темы подробно поговорим, обсудим ближайшие шаги по дальнейшему развитию экономики нашей страны", - отметил он.
Источник: Единая Россия