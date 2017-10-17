ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2018 году выделение бюджетных средств на субсидирование воздушных пассажирских перевозок между Дальним Востоком и европейской частью страны.

Как отмечается в поручении президента, правительство должно обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели в течение всего года.

Аналогичное поручение касается предоставления субсидий на перевозку автомобилей, произведённых на Дальнем Востоке, в другие регионы РФ.

Также в приоритетном порядке в 2018 году средства должны быть выделены на строительство новых пунктов пропуска через госграницу РФ на территории ДФО.

До 1 декабря 2017 года правительство должно представить предложения по установлению долгосрочных тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и по установлению единого тарифа для грузоперевозок по железным дорогам АО "Железные дороги Якутии" и ОАО "РЖД".

Также кабинету министров поручено решить вопрос с финансированием строительства грузопассажирского судна для регулярного сообщения между Камчаткой, портами Сахалина, Магаданской области, Приморья и портовыми пунктами Курильских островов.