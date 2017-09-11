ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин распорядился предоставить Министерству транспорта РФ 800 млн рублей на строительство дорог в Севастополе.

Минтранс РФ должен обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств, а также представить в администрацию Президента РФ отчёт о расходовании выделенных средств.

"Полномочному представителю Президента РФ в Южном федеральном округе обеспечить проверку исполнения настоящего распоряжения", - говорится в документе.