ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 декабря Владимир Путин вручит в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности лауреатам 2017 года.

Премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присуждена председателю Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности стал Владимир Вавилов – председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой.



Государственные премии за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности учреждены Указом Президента в 2015 году; первыми лауреатами стали директор организации «Детский хоспис» Александр Ткаченко и общественный деятель Елизавета Глинка.