04.04.2018, 13:10
Путин заявил о "подлинно стратегическом характере" энергетического сотрудничества РФ и Турции
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудничество России и Турции в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов РФ и Турции, передаёт "Интерфакс"
"Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнёрство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике", - сказал он.
Путин напомнил о запуске начала строительства АЭС "Аккую". "Рассчитываем, что "Росатом" и турецкие партнёры сумеют обеспечить запуск первого энергоблока в 2023 году - к 100-летней годовщине создания Турецкой Республики", - сказал Президент РФ.
По словам Путина, Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа турецкой экономики. "Успешно реализуется проект газопровода "Турецкий поток", завершены работы по морскому участку", - сказал он.
"Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнёрство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике", - сказал он.
Путин напомнил о запуске начала строительства АЭС "Аккую". "Рассчитываем, что "Росатом" и турецкие партнёры сумеют обеспечить запуск первого энергоблока в 2023 году - к 100-летней годовщине создания Турецкой Республики", - сказал Президент РФ.
По словам Путина, Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа турецкой экономики. "Успешно реализуется проект газопровода "Турецкий поток", завершены работы по морскому участку", - сказал он.
Источник: Единая Россия