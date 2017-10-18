ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники экстренных служб России и Финляндии провели совместное учение по отработке действий при ликвидации масштабной чрезвычайной ситуации. Оно состоялось на границе двух стран в районе Сайменского канала.

В учении были задействованы 147 человек и 27 единиц техники. Это силы и средства Главного управления МЧС России по Ленинградской области, огнеборцы Государственной противопожарной службы региона, аварийно-спасательная служба Правительства Ленинградской области, медики и психологи МЧС России, сотрудники полиции, врачи скорой помощи. От Финляндской Республики привлекался личный состав одного из районов Южной Финляндии, а также специализированная техника: автоцистерна, пожарно-спасательный автомобиль, катер и машина скорой медицинской помощи.

По замыслу учения произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей, микроавтобуса и бензовоза, в результате которого пострадали люди. Обстановка осложнялась тем, что в это же время на воде столкнулось судно и рыболовецкий катер.

Представители экстренных служб двух государств отработали все необходимые действия – деблокировали пострадавших и оказали им медицинскую и психологическую помощь, потушили загоревшийся автомобиль, применив пенную подушку, предотвратили возможность возгорания разлившегося топлива.

В то же время на акватории были организованы работы по поиску и спасению пострадавших, осмотру поврежденных судов. Для эвакуации человека с воды был задействован вертолёт МЧС России. Авиация ведомства доставила пострадавших в медицинские учреждения.

Мониторинг ситуации на месте условной чрезвычайной ситуации проводился при помощи беспилотных летательных аппаратов. Это позволило получить объективную картину хода ликвидации происшествия, контролировать сразу несколько участков проведения аварийно-спасательный работ, правильно распределить привлекаемые силы и средства.

Подобные совместные учения проводятся регулярно. На них российские и финские спасатели оттачивают мастерство, чтобы своевременно и качественно реагировать при возникновении подобных ситуаций. Пожарно-спасательные ведомства двух стран доказали, что в деле спасения нет языковых барьеров, и такая работа сплачивает всех без исключения.