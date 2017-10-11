ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по решению проблем некачественного питания в социальных учреждениях, созданной на базе экспертно-консультативного совета фракции "Единой России" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. В ходе заседания экспертами была представлена новая концепция организации закупок питания, предполагающая обязательное разделение процедур на организацию питания и поставку отдельных продуктов.

"Задача экспертной группы - не только выработать эффективные решения для устранения многочисленных нарушений в сфере поставок питания в соцучреждения, но и законодательно преобразить систему госзакупок питания в детсады, школы и больницы", - рассказал инициатор создания рабочей группы, депутат Госдумы Антон Гетта. Он подчеркнул, что уже в осеннюю сессию будет выработан детальный перечень законодательных инициатив и поэтапно утверждён на консультативном совете. "Мы подойдём к проблеме комплексно, это будет пакет мер для решения проблемы некачественного питания", - сказал парламентарий.