ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Замминистра сельского хозяйства России Игорь Кузин провёл совещание с представителями уполномоченных банков, которые принимают участие в реализации механизма льготного кредитования аграриев.Он сообщил, что в ходе обработки представленных уполномоченными банками документов на получение субсидий за октябрь текущего года выявлен ряд разночтений, в соответствии с которыми уполномоченными банками направлена скорректированная информация.

"Представителям уполномоченных банков необходимо ответственнее подходить к оформлению документации для получения субсидий по льготным кредитам. До 4 декабря все необходимые документы за ноябрь текущего года должны быть направлены в ведомство с учётом предыдущих замечаний Минсельхоза России", - обозначил Кузин.

Замминистра отметил, что согласно Правилам льготного кредитования, последнее в 2017 году перечисление субсидии, а также окончательная сверка расчётов по субсидии, должна быть осуществлена не позднее 15 декабря 2017 года.

В целях своевременного перечисления субсидий за ноябрь 2017 года, банкам дано поручение предоставить точные, выверенные данные, в том числе с учётом ранее полученных и устранённых замечаний, в срок до 4 декабря 2017 года.