Реконструкцию стадиона "Динамо" завершат к чемпионату мира по футболу
16.09.2017, 20:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стадион "Динамо" планируют открыть после реконструкции к предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, работы на стадионе идут в хорошем темпе, и в марте-апреле основное строительство будет завершено. Сегодня подрядчик уже приступил к благоустройству территории вокруг стадиона, парк будет готов к следующей осени.
"Поэтапно будут сдавать в течение года. Поэтому у нас следующий год будет годом открытия стадиона "Динамо"", - отметил Марат Хуснуллин.
Центральный стадион "Динамо" закрыли на реконструкцию в 2008 году. После завершения работ он объединит под одной крышей большую футбольную арену на 26 тысяч мест и универсальный спортивный зал, где можно будет играть в хоккей, баскетбол или проводить концерты. Общая площадь стадиона составит 206 тысяч квадратных метров. Это будет восьмиэтажное сооружение с подземным уровнем, где разместится паркинг. "Динамо" не будет принимать игры предстоящего чемпионата мира, главным стадионом мундиаля станет арена в "Лужниках".
Вокруг стадиона возводится уникальный спортивный комплекс, в который войдут академия спорта "Динамо" и открытый городской спортивный парк. Здесь появятся площадки для баскетбола, волейбола и городков, а также зоны отдыха.
Ещё один крупный объект для клуба "Динамо" - волейбольную арену Match Point строят на улице Василисы Кожиной. Её тоже планируют открыть в следующем году, сообщил заммэра. По его словам, строительные работы на этом объекте идут по графику.
Марат Хуснуллин добавил, что улица Василисы Кожиной будет расширена, и на ней появится дополнительный надземный пешеходный переход. "Мэром принято решение о дополнительном строительстве пешеходного перехода через железную дорогу и через будущий северный дублёр Кутузовского проспекта", - рассказал он.
В новом международном волейбольном центре можно будет проводить соревнования любого уровня. Его начали строить осенью 2015 года в рамках большого многофункционального комплекса Match Point, в который входят и апартаменты. Общая площадь комплекса составит около 200 тысяч квадратных метров.
По его словам, работы на стадионе идут в хорошем темпе, и в марте-апреле основное строительство будет завершено. Сегодня подрядчик уже приступил к благоустройству территории вокруг стадиона, парк будет готов к следующей осени.
"Поэтапно будут сдавать в течение года. Поэтому у нас следующий год будет годом открытия стадиона "Динамо"", - отметил Марат Хуснуллин.
Центральный стадион "Динамо" закрыли на реконструкцию в 2008 году. После завершения работ он объединит под одной крышей большую футбольную арену на 26 тысяч мест и универсальный спортивный зал, где можно будет играть в хоккей, баскетбол или проводить концерты. Общая площадь стадиона составит 206 тысяч квадратных метров. Это будет восьмиэтажное сооружение с подземным уровнем, где разместится паркинг. "Динамо" не будет принимать игры предстоящего чемпионата мира, главным стадионом мундиаля станет арена в "Лужниках".
Вокруг стадиона возводится уникальный спортивный комплекс, в который войдут академия спорта "Динамо" и открытый городской спортивный парк. Здесь появятся площадки для баскетбола, волейбола и городков, а также зоны отдыха.
Ещё один крупный объект для клуба "Динамо" - волейбольную арену Match Point строят на улице Василисы Кожиной. Её тоже планируют открыть в следующем году, сообщил заммэра. По его словам, строительные работы на этом объекте идут по графику.
Марат Хуснуллин добавил, что улица Василисы Кожиной будет расширена, и на ней появится дополнительный надземный пешеходный переход. "Мэром принято решение о дополнительном строительстве пешеходного перехода через железную дорогу и через будущий северный дублёр Кутузовского проспекта", - рассказал он.
В новом международном волейбольном центре можно будет проводить соревнования любого уровня. Его начали строить осенью 2015 года в рамках большого многофункционального комплекса Match Point, в который входят и апартаменты. Общая площадь комплекса составит около 200 тысяч квадратных метров.