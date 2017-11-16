ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ещё четыре инвестиционные компании стали резидентами Свободного порта. Так, ООО «Владтех» планирует построить во Владивостоке комплекс для ремонта и технического обслуживания строительной и специальной техники. Другая компания – «ОПТ-Финанс» – займётся организацией стоянок для специальной техники и контейнеров. Компания «ТРИМ» намерена запустить производство малярной ленты и прозрачного скотча. А ООО «Лог-Пак» рассчитывает возвести на территории СПВ складские модули и разместить на предприятия рефрижираторные контейнеры для хранения продукции быстрой заморозки.

В рамках исполнения Федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 308 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 258 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест.