06.04.2018, 13:51
Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Роскомнадзор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал ограничить доступ к мессенджеру Telegram.
Как сообщили в пресс-службе федеральной службы, иск подан в Таганский районный суд Москвы. В документе, подготовленном специалистами Роскомнадзора, говорится, что на территории России должен быть ограничен доступ к ресурсам мессенджера.
Надзорное ведомство обратилось в суд, так как полагает, что Telegram не исполняет обязанности организатора распространения информации, предусмотренные российским законодательством.
Осенью 2017 года мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для декодирования сообщений, которыми обмениваются пользователи. Руководство Telegram оспорило решение суда, но в конце прошлого года суд вышестоящей инстанции признал его законным. Тогда оно обратилось в Верховный суд Российской Федерации, но он не стал занимать его сторону.
После вынесения решения ВС РФ, Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ.
Разработчики Telegram, в свою очередь, не раз заявляли, что не могут выполнить требование российских спецслужб, так как это невозможно технически.
Мессенджер Telegram создал россиянин Павел Дуров – создатель социальной сети «ВКонтакте». В апреле 2014 года Дуров покинул Россию, заявив, что назад не вернется. Перед этим создатель «ВКонтакте» продал пакет акций соцсети, после чего перестал являться собственником компании.
Угрозы российских властей о блокировке мессенджера Дуров назвал бесполезными. Он пообещал, что его компания не нарушала в прошлом и не нарушит в будущем принцип неприкосновенности частной жизни.
Как сообщили в пресс-службе федеральной службы, иск подан в Таганский районный суд Москвы. В документе, подготовленном специалистами Роскомнадзора, говорится, что на территории России должен быть ограничен доступ к ресурсам мессенджера.
Надзорное ведомство обратилось в суд, так как полагает, что Telegram не исполняет обязанности организатора распространения информации, предусмотренные российским законодательством.
Осенью 2017 года мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для декодирования сообщений, которыми обмениваются пользователи. Руководство Telegram оспорило решение суда, но в конце прошлого года суд вышестоящей инстанции признал его законным. Тогда оно обратилось в Верховный суд Российской Федерации, но он не стал занимать его сторону.
После вынесения решения ВС РФ, Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ.
Разработчики Telegram, в свою очередь, не раз заявляли, что не могут выполнить требование российских спецслужб, так как это невозможно технически.
Мессенджер Telegram создал россиянин Павел Дуров – создатель социальной сети «ВКонтакте». В апреле 2014 года Дуров покинул Россию, заявив, что назад не вернется. Перед этим создатель «ВКонтакте» продал пакет акций соцсети, после чего перестал являться собственником компании.
Угрозы российских властей о блокировке мессенджера Дуров назвал бесполезными. Он пообещал, что его компания не нарушала в прошлом и не нарушит в будущем принцип неприкосновенности частной жизни.
Источник: Лента.ру