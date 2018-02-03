Роспатент и Минобрнауки России сокращают сроки рассмотрения патентных заявок для участников государственных программ
03.02.2018, 19:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель соглашения - содействие в получении правовой охраны и дальнейшем практическом использовании результатов интеллектуальной деятельности, которые были созданы за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета России.
В рамках соглашения Роспатент и Минобрнауки России сокращают сроки рассмотрения патентных заявок для участников государственных программ Минобрнауки России до 6 месяцев. Таким образом, Роспатент в срок до 6 месяцев будет обеспечивать рассмотрение заявок на предоставление правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности, которые получены в ходе реализации научных (научно-технических) проектов, осуществляемых в рамках государственных программ, при условии подачи заявки, оформленной в соответствии с установленными требованиями, и уплаты пошлины в установленных порядке и размере до подачи заявки.
Минобрнауки России и "Роспатент" будут сотрудничать в вопросах подготовки предложений по совершенствованию нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности, выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и организации экспертной деятельности по оценке этих результатов.
Также соглашение предусматривает создание рабочих групп, координационных советов и проведение мероприятий по вопросам, которые затрагивают подписанное соглашение.
Цель соглашения - содействие в получении правовой охраны и дальнейшем практическом использовании результатов интеллектуальной деятельности, которые были созданы за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета России.
В рамках соглашения Роспатент и Минобрнауки России сокращают сроки рассмотрения патентных заявок для участников государственных программ Минобрнауки России до 6 месяцев. Таким образом, Роспатент в срок до 6 месяцев будет обеспечивать рассмотрение заявок на предоставление правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности, которые получены в ходе реализации научных (научно-технических) проектов, осуществляемых в рамках государственных программ, при условии подачи заявки, оформленной в соответствии с установленными требованиями, и уплаты пошлины в установленных порядке и размере до подачи заявки.
Минобрнауки России и "Роспатент" будут сотрудничать в вопросах подготовки предложений по совершенствованию нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности, выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и организации экспертной деятельности по оценке этих результатов.
Также соглашение предусматривает создание рабочих групп, координационных советов и проведение мероприятий по вопросам, которые затрагивают подписанное соглашение.
Источник: Минобрнауки России