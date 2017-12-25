ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Роспотребнадзор проинформировал, что по информации Министерства здравоохранения Канады от 14 декабря 2017 года, зарегистрирован первый смертельный случай, связанный со вспышкой энтерогеморрагической кишечной инфекции, вызванной E.coli O157.

Всего зарегистрировано 30 случаев в 5 провинциях (Огайо, Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Ньюфаунленд и Лабрадор). Возраст заболевших - от 4 до 80 лет. Органы здравоохранения сообщили, что у большинства заболевших симптомы проявились после употребления в пищу салата из сырых овощей. Органы здравоохранения Канады пытаются установить поставщика овощей.

Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, планирующих поездки в Канаду, учитывать данную информацию.