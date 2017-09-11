ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что медицинская служба г. Сан Диего (штат Калифорния) объявила 1 сентября т.г. о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А.

На начало сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе г. Сан Диего диагноз гепатит А был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные. Городские власти и власти штата обвиняют друг друга в возникновении этой ситуации. Согласно статистике, настоящая вспышка гепатита А является самой крупной за последние 20 лет.