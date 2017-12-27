ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Роспотребнадзор Сахалинской области рассказал, как выбрать сладкий новогодний подарок.



Чтобы новогодний детский сладкий подарок, принёс только положительные эмоции, подарки нужно приобретать в местах организованной торговли (магазины, официальные торговые точки, ярмарки и т.д.).

Ассортимент кондитерских изделий велик. При выборе новогодних сладких подарков необходимо обращать внимание на маркировку, которая должна быть чёткой, читаемой и содержать информацию о составе подарка, о массе (нетто), о дате изготовления и дате упаковки; о сроке годности и условия хранения; о наименовании и местонахождении изготовителя; о пищевой ценности продукции (без указания пищевой ценности каждого наименования изделия).

Маркировка представляется в виде текста, условных обозначений и рисунков и размещается на потребительской упаковке, этикетке, листе-вкладыше.

При покупке необходимо обратить внимание на целостность упаковки.

При выборе сладкого детского подарка требует особое внимание обратить на состав, так как он должен быть не только вкусным, но и полезным. В состав новогодних подарков не должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты. В питании детей не допускается использование кондитерских изделий, содержащих алкоголь, натуральный кофе, карамель, в т.ч. леденцовая; арахис, жевательные резинки. Необходимо отметить, что зефир, мармелад, пастила являются полезными продуктами. В их состав входят только белок и сахар, полностью отсутствует жир. Эти сладости низкокалорийные. Для их производства используют только фруктово-ягодное пюре, белки, сахар, и натуральные загустители. Если у ребенка нет аллергии, предпочтение лучше отдать конфетам из шоколада, в котором содержатся полезные для организма микроэлементы, а также кондитерским изделиям, обогащенным микронутриентами, витаминами.

Однако, не нужно забывать, что активное потребление конфет в праздники, может привести к серьёзному дисбалансу в питании ребёнка.

В состав кондитерского набора может входить игрушка, но она должна иметь собственную упаковку и маркировку. Допускается размещение пластмассовой игрушки без упаковки снаружи упаковки пищевого продукта.

В случае возникновения претензий при покупке сладких подарков предлагаем обратиться к продавцу. Если претензия не была рассмотрена, либо требования не были удовлетворены, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора.