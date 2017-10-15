ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Роспотребнадзора, в странах Евросоюза наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением гепатита А.

Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября 2017 года Европейским центром по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтверждённых случаях гепатита А.

Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг ECDC по Польше показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать её усиления.

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Гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой форме. Вирус гепатита А (HAV) передаётся при потреблении загрязнённых продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.