ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия и Белоруссия могут создать «Зелёный союз» для реализации совместных проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды. С инициативой создания организации выступили участники конференции «Зелёная экономика Союзного государства России и Белоруссии: вперёд в будущее», которая прошла в рамках международной выставки-форума «ЭКОТЕХ-2017».

«Предлагаем по итогам нашей конференции совместными усилиями инициировать создание совместной российско-белорусской ассоциации «Зеленый союз». Это важное направление работы, поскольку экологическая тематика не может быть разграничена», — заявил модератор дискуссии, руководитель рабочей группы «Экология и природопользование» экспертного совета при Правительстве РФ Рашид Исмаилов.

Одним из первых экологических проектов «Зелёного союза» может стать создание единой интернет-площадки для мониторинга экологических угроз на территории России и Белоруссии.

На конференции также прозвучало предложение провести в 2018 г. «Чистые игры» - российско-белорусские командные состязания по уборке мусора на природных объектах. На сегодняшний день проект реализуется в ряде городов РФ.