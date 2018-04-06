ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, заместитель главы госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов выступил на 57-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия:

"Российская Федерация настояла на созыве этой внеочередной сессии Исполсовета ОЗХО в свете складывающейся крайне напряженной ситуации из-за выдвинутых Великобританией серьезнейших претензий в адрес нашей страны, связанных с якобы нарушениями обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

Напомню, что 12 марта Великобритания публично обвинила Россию в том, что она замешана в инциденте 4 марта с.г. в Солсбери, когда, по утверждениям британской полиции, было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с использованием нервно-паралитического химвещества по надуманной некоторыми западными странами классификации «Новичок».

Начатая в ходе 87-й сессии ОЗХО дискуссия по этой теме, к сожалению, желаемых результатов не принесла. Российские предложения к британской стороне вступить в прямой диалог с нами, как того требует Конвенция для прояснения ситуации, услышаны не были.

Более того, Великобритания пошла на резкое повышение градуса напряженности в двусторонних отношениях с Россией, обратилась к своим союзникам, спровоцировала высылку российских дипломатов из Лондона и ряда других стран. Последовали ответные жесткие действия со стороны России. Обстановка приобрела крайне опасный и непредсказуемый характер, эскалация продолжается.

Британская сторона продолжает избегать взаимодействия с нами в любой форме. И при этом в пропагандистских целях в публичном пространстве постоянно от нас чего-то требует. Повторю то, что уже неоднократно нами озвучивалось – Россия даже больше, чем Великобритания заинтересована в выяснении истины, поскольку речь идет о покушении на жизнь гражданки Российской Федерации Ю.Скрипаль и то, как это было сделано очень напоминает террористический акт.

Вызов российского посла 12 марта в мининдел Великобритании никак не может рассматриваться как «предложение о сотрудничестве» по смыслу КЗХО или как «запрос о правовой помощи». Нам был выдвинут ультиматум – сознайтесь, что это преступление совершили вы и сделайте это немедленно в течение 24 часов. Комментарии здесь, как говорится, излишни. При этом почему-то заявляется, что Россия так и не ответила на заданные ей вопросы. Это неправда. Мы на этот ультиматум ответили предельно четко и ясно: Россия к химинциденту в Солсбери не причастна и не имеет к нему совершенно никакого отношения.

Теперь о положении дел на сегодняшний день. К нам отовсюду обращены призывы сотрудничать с ОЗХО. Слышим это из многих столиц. Совсем недавно с таким заявлением выступил Министр иностранных дел Нидерландов С.Блок. Вот здесь и сейчас в штаб-квартире нашей Организации еще раз официально заявляем - мы открыты к диалогу в любом формате и в любой форме. Готовы сотрудничать с ОЗХО и в ОЗХО. Российская Федерация не просто стремится к этому, но и намерена делать это в строгом соответствии с положениями химконвенции.

Подтверждением серьезности наших намерений является то, как мы подготовились к этой встрече. В состав нашей межведомственной делегации входят представители ведущих российских ведомств, занимающихся проблематикой КЗХО - Министерства промышленности и торговли, Минобороны России, МИД России. Здесь присутствует российский эксперт, который может ответить на технические вопросы.

Хотели бы спросить британских коллег: действительно ли, как ими заявляется, они готовы к сотрудничеству? Могут ли они привезти с собой в Гаагу своих экспертов? Мы бы с большим интересом выслушали, например, представителя лаборатории Портон-Дауна, где, по утверждениям британской стороны, специалисты с мировым именем установили, проанализировав химвещество, найденное на месте инцидента в Солсбери, что это нервно-паралитическое отравляющее вещество типа «Новичок» и оно «родом» из России.

И что же видим сейчас? Вчера, британский телеканал Скай-Ньюс опубликовал интервью с главой военной лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхедом, который признал, что эта лаборатория не смогла установить страну-производителя отравляющего вещества. Британский чиновник также упомянул, что не существует никакого антидота против т.н. «Новичков», и, следовательно, никакие антидоты в случае со Скрипалями не применялись.

Представьте, пожалуйста, конкретные доказательства причастности Российской Федерации к якобы отравлению С.Скрипаля и его дочери. Подкрепите свои слова фактами, а не публичными заявлениями, что Россия будто бы отказывается реагировать на требования Великобритании - предоставить некую информацию о вовлеченности нашей страны в это преступление. В отношении тиражируемых Великобританией инсинуаций на тему использования в Солсбери нервно-паралитического газа выскажется эксперт Минобороны России – доктор химических наук, профессор И.В.Рыбальченко."