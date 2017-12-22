ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвящённого теме отстранения сборной России от участия в Олимпийский Играх 2018 года.

Ситуация с отстранением российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 стала широко резонансным событием – известность среди опрошенных россиян близка к абсолютной (97%). Виновниками произошедшего наши сограждане называют в первую очередь иностранные политические силы (45%).

Более четверти респондентов (29%) возлагают вину на чиновников от российского спорта. Самих спортсменов считают ответственными за сложившуюся ситуацию только 7% опрошенных. Выступление допущенных к соревнованиям россиян под нейтральным флагом поддерживают 62% россиян, не согласны с этим решением вдвое меньше – 33%. Для каждого второго (55%) победа российского спортсмена будет достижением всего российского спорта.

Хотя 59% опрошенных считают, что запрет ряду наши спортсменов на участие в Играх снизит шансы (значительно или частично) на достижение высоких результатов, 60% всё же верят, что российские спортсмены смогут войти в тройку по количеству завоёванных медалей (в т.ч. 25% полагают, что они займут первое место).

Данные опроса прокомменировал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: "Поколение ТВ", многие представители которого считают Олимпиаду главным шоу четырёхлетия, болезненно воспринимает отстранение российских спортсменов от участия в Играх и собирается болеть за атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Именно они винят российских чиновников в недопущении национальной команды к участию в Играх. "Поколение Интернет" всё чаще демонстрирует отсутствие интереса к спортивно-политическим событиям. Всё идёт к тому, что через десятилетие-другое аудитория Игр окажется минимальной, если олимпийское движение не придумает новые решения, направленные на поддержание интереса интернет-аудитории, тем более, если оно будет продолжать политизировать процесс, как это происходит сейчас".