ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме допинга.

Со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых правил в сборной России (в марте 2016 г. об этом говорили 62%, в декабре 2017 г. – 74%).

Сам факт употребления российскими спортсменами допинга сегодня вызывает сомнения у каждого четвёртого (24% - ранее 4%), ещё 43% опрошенных полагают, что если подобные случаи и есть, то в сравнении с зарубежными командами, они встречаются существенно реже, 24% - так же, как и среди других.

Большинство россиян (61%) уверены, что в ситуации «допингового скандала» российские власти должны сделать всё возможное для защиты спортсменов, причём имеются ввиду не только меры по доказательству невиновности, но и жёсткий контроль спортсменов и тех, кто с ними работает, направленный на предотвращение возможных случаев использования запрещённых препаратов).

Данные комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов: «Давление международных спортивных и околоспортивных организаций на российских атлетов воспринимается негативно нашими гражданами, и лишь укрепляет мнение большинства, что случаи употребления допинга в нашем спорте – единичные. При этом наши власти должны не только жёстче контролировать спортивных тренеров, функционеров, медиков, чтобы допинга в нашем спорте не было, но и активно отстаивать права наших спортсменов в международных спортивных и судебных инстанциях».