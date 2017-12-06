ОРЕАНДА-НОВОСТИ В бразильской столице прошли переговоры между президентом страны Мишелом Темером и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Кроме того, члены российской делегации, включающей в себя представителей всех ключевых силовых ведомств страны, встретились с генералом Сержиу Эчегойеном — «серым кардиналом» бразильской политики.



В начале встречи с Мишелом Темером господин Патрушев назвал Бразилию ключевым партнером России в Латинской Америке, отметив: сотрудничество между двумя странами характеризуется «высокой степенью доверия и взаимопонимания». Схожие слова звучали и чуть позднее, на встрече в расширенном составе с председателем Кабинета институциональной безопасности генералом Сержиу Эчегойеном и другими бразильскими высокопоставленными силовиками.



«В условиях напряженной обстановки в мире нам особенно важен высокий уровень отношений с Бразилией. Позиции двух стран по абсолютному большинству пунктов глобальной повестки дня совпадают или близки. Рассчитываем, что так будет и впредь»,— заявил в начале встречи в расширенном составе Николай Патрушев.



Генерал Эчегойен же в приветственном слове отметил, что между Россией и Бразилией есть культурные различия, обстановка в странах и вокруг них тоже разная, но есть немало общих вопросов и проблем. Среди них он назвал, в частности, «религиозный экстремизм». «Хотя он не процветает в этом регионе, мы должны обратить внимание на связи экстремистов с южноамериканскими преступными организациями,— рассказал российским чиновникам Сержиу Эчегойен и продолжил: — У нас нет общих границ с государствами, оказавшимися под ударом терроризма. Но мы должны постоянно следить за вероломными проникновениями наркотрафика в структуры власти».



Глава Кабинета институциональной безопасности особо отметил нацеленность обеих стран на «защиту многополярного мира» — что не могло не порадовать гостей из России. «Мы оставили позади глубочайший экономический кризис, и бразильский голос будет звучать еще сильнее в защиту этих постоянных ценностей нашего общества»,— добавил господин Эчегойен. Николай Патрушев тему развил: не называя имен (но и особо не скрывая, о ком идет речь), он рассказал, что «некоторые страны так и не смирились с появлением новых центров силы». Упомянул глава Совбеза РФ и об «активизации усилий по дестабилизации международной обстановки», и о «попытках столкнуть государства между собой на различных межгосударственных площадках, включая Нью-Йорк (ООН.— “Ъ”) и Гаагу (международный суд.— “Ъ”)».



В этой связи, как отметил Николай Патрушев, «недопустимо размывание единства БРИКС (объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.— “Ъ”) в угоду сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре». Впрочем, собеседники “Ъ” в российской делегации подчеркивают, что и не подозревают Бразилию в желании отдалиться от БРИКС — хотя после прихода к власти Мишела Темера два года назад ряд экспертов предсказывал быструю переориентацию страны на США.



Как рассказали “Ъ” в Совбезе РФ, среди основных тем для переговоров в Бразилии — выработка единых позиций в ООН (в том числе с целью своевременной актуализации списков международных террористических организаций), сотрудничество в многосторонних форматах (в первую очередь, в рамках БРИКС), обмен опытом между силовыми ведомствами, создание постоянного механизма сотрудничества по линии спецслужб, противодействие организованной преступности, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), повышение информационной безопасности, а также «ознакомление с российским опытом регулирования деятельности неправительственных организаций, имеющих признаки иностранных агентов».



Николай Патрушев возглавляет делегацию, в которую вошли представители Совета безопасности, МВД, Минюста, Минобороны, МИДа, ФСБ, управления президента по внешней политике и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Такой формат, как отмечают в разговорах с “Ъ” члены делегации, позволяет обсудить максимально широкий круг вопросов — тем более что принимают делегацию на самом высоком уровне, а потом, по словам одного из собеседников “Ъ”, «итоги обсуждений оформляются протоколами и достаточно быстро реализуются».