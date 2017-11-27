ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация Московской области, которую возглавляет губернатор региона Андрей Воробьёв, в понедельник в рамках роуд-шоу встретилась с вице-премьером Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, стороны обсудили возможность сотрудничества сразу в нескольких сферах.

В понедельник делегация Подмосковья посещает республику Сингапур, в рамках визита губернатор Московской области проведёт несколько встреч, а также посетит независимую школу для мальчиков. Кроме этого, губернатор планирует встретиться с официальным представителем РПЦ в Сингапуре и обсудить здесь строительство православного прихода, поясняется в материале.

"Благодарю за возможность пообщаться, встретиться. Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из Сингапура. Мы уже работаем в сфере образования, обмениваемся опытом. Считаем это очень полезным и важным для нас. Мы заинтересованы ещё как минимум в двух направлениях – обучении муниципальных служащих. Я знаю, что такие курсы в Сингапуре есть. И вторая возможность сотрудничества – это индустриальные парки, зоны, которые мы развиваем", – приводятся в сообщении слова Воробьёва.

Губернатор Подмосковья отметил, что в Сингапуре успешно запущено развитие особых экономических зон. И можно будет одну из них развивать совместно.

"Россия и Сингапур в регулярном контакте на высоком уровне. Самое важное, что обе стороны видят возможности для более глубокого экономического сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Шанмугаратнама.