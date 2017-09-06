ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По результатам анализа текущей ситуации и рассмотрения поступающих обращений Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выявлена схема производства и поставок на рынок контрафактных автокомпонентов. Она предполагает возможность оформления сертификатов соответствия на компоненты с использованием в качестве доказательного материала (то есть без испытаний) копий документов на полнокомплектные автомобили – утверждённых одобрений типа транспортного средства (ОТТС).

Такие компоненты поставляются на рынок в качестве сменных (запасных), используемых для послепродажного обслуживания автомобилей. Этой возможностью пользовались до настоящего времени многие поставщики автозапчастей – как официальные, так и не имевшие никаких соглашений с автопроизводителями.

Действительно такая возможность предусмотрена положениями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а именно пунктом 97. И на первый взгляд при прочтении положений регламента может показаться, что схема вполне легальна и для оформления таких сертификатов может быть достаточно представления декларации заявителя о том, что компоненты поставляются на конвейер.

В регламенте сообщается, что сертификаты на автокомпоненты, исключительно оригинальные, могут получить либо сам изготовитель транспортного средства, то есть держатель ОТТС, либо его официальный представитель. При этом под официальным представителем понимается юридическое лицо, которое определено изготовителем на основании соглашения с ним, предусматривающего в том числе возложение солидарной ответственности за несоответствие продукции установленным требованиям.

Пользуясь тем, что в техническом регламенте чётко не оговаривается, что заявитель представляет копию соглашения с автопроизводителем, многие органы по сертификации даже не утруждали себя проверять у поставщиков наличие такого соглашения и по сомнительным доказательствам оформляли сертификаты на компоненты без проведения каких-либо испытаний.

Компании-автопроизводители на запросы Росстандарта подтвердили, что не имеют отношения к таким поставщикам компонентов. Соответственно, гарантировать безопасность продукции таких поставщиков не получится.

Для обсуждения этой темы 24 августа 2017 г. в Росстандарте состоялось совещание с участием представителей Росаккредитации, автопроизводителей, поставщиков автокомпонентов, отраслевых объединений и органов по сертификации, в ходе которого всеми участниками было подтверждено, что указанная выше практика действительно существует и с ней надо бороться. Мероприятие прошло под председательством курирующего направление заместителя Руководителя Росстандарта Алексея Кулешова

По результатам состоявшегося обсуждения производителям автокомпонентов рекомендовано представлять, а органам по сертификации – требовать подтверждения заключения соглашения с автопроизводителями для сертификации компонентов по «облегченной» схеме. Напомним, что это предусмотрено пунктом 97 технического регламента. При отсутствии такого соглашения сертификация возможна только при условии проведения испытаний.