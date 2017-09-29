СКР ходатайствует об аресте начальника УМВД по Камчатскому краю
29.09.2017, 12:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мае 2016 года следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела организации тылового обсечения УМВД России по Камчатскому краю Татьяны Фиалки по факту необоснованного принятия работ по государственному контракту на строительство базы авиационного отряда специального назначения. Татьяне Фиалке было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе расследования указанного уголовного дела следственным путем было установлено, что начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко допустил злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы авиационного отряда специального назначения (ст. 285 УК РФ). В дальнейшем с целью скрыть злоупотребление должностными полномочиями Сидоренко принял меры к продолжению строительных работ объекта силами и средствами подведомственного учреждения.
Следователи ходатайствуют об аресте Сидоренко и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на выявление аналогичных преступлений.
Стоит отметить, что ранее за злоупотребление должностными полномочиями в сфере государственных контрактов была привлечена к ответственности начальник отдела капитального строительства УМВД России по Камчатскому краю. Уголовное дело в ее отношении в настоящее время рассматривается в суде.
В ходе расследования указанного уголовного дела следственным путем было установлено, что начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко допустил злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы авиационного отряда специального назначения (ст. 285 УК РФ). В дальнейшем с целью скрыть злоупотребление должностными полномочиями Сидоренко принял меры к продолжению строительных работ объекта силами и средствами подведомственного учреждения.
Следователи ходатайствуют об аресте Сидоренко и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на выявление аналогичных преступлений.
Стоит отметить, что ранее за злоупотребление должностными полномочиями в сфере государственных контрактов была привлечена к ответственности начальник отдела капитального строительства УМВД России по Камчатскому краю. Уголовное дело в ее отношении в настоящее время рассматривается в суде.
Источник: Следственный комитет