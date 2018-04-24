24.04.2018, 00:18
СМИ: Владимир Путин подпишет после инаугурации новые "майские указы"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После своей инаугурации, Владимир Путин намерен подписать указ об увеличении бюджетных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру в общей сложности на 10 триллионов рублей. Об этом сегодня, со ссылкой на свои источники сообщило агентство Bloomberg. Эту сумму предполагается потратить в течение шести лет следующего президентского срока.
Как уточняют журналисты, указ предусматривает рост расходов на транспортную инфраструктуру на 30%, на образование и здравоохранение - по 20%. Однако, добавляют СМИ, эти данные могут измениться в конечном тексте документа.
Сообщается, что средства на новые расходы будут получены за счёт сокращения военного бюджета, а также роста налоговой нагрузки. В этой связи, возможно введение налога с продаж. Ранее журналисты писали, что он может составить 4%.
Ранее, ряд СМИ сообщали, что Владимир Путин поручил провести анализ возможностей по увеличению бюджетных трат на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Аналогичные тезисы содержались в Федеральном собрании, которое Президент РФ огласил в начале марта.
В мае 2012 года, после начала своего очередного президентского срока, Путин подписал пакет указов, которые должны были подстегнуть развитие экономики и повысить уровень жизни россиян. По данным СМИ, сейчас правительство готовит новые "майские указы".
Как уточняют журналисты, указ предусматривает рост расходов на транспортную инфраструктуру на 30%, на образование и здравоохранение - по 20%. Однако, добавляют СМИ, эти данные могут измениться в конечном тексте документа.
Сообщается, что средства на новые расходы будут получены за счёт сокращения военного бюджета, а также роста налоговой нагрузки. В этой связи, возможно введение налога с продаж. Ранее журналисты писали, что он может составить 4%.
Ранее, ряд СМИ сообщали, что Владимир Путин поручил провести анализ возможностей по увеличению бюджетных трат на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Аналогичные тезисы содержались в Федеральном собрании, которое Президент РФ огласил в начале марта.
В мае 2012 года, после начала своего очередного президентского срока, Путин подписал пакет указов, которые должны были подстегнуть развитие экономики и повысить уровень жизни россиян. По данным СМИ, сейчас правительство готовит новые "майские указы".
Источник: Ореанда-Новости