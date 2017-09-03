ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совбезу ООН необходимо наряду с проблемой КНДР обсудить вероломство США при обысках в российских дипмиссиях, которые также являются проявлением неадекватности и агрессии. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

"США ведёт себя так же как КНДР: осуществляет испытания ядерного оружия подрыва международной дипломатии и вековых традиций приличия цивилизованных дипломатических отношений", - считает вице-спикер.

По словам парламентария, США являются "главным носителем вируса агрессии и вседозволенности, переходящего во всё новые формы откровенного бандитизма и варварства". "Хочется верить, что хоть кому-то из американского эстеблишмента стыдно за творимые безобразия. Очевидно, что происходящее наводит ужас на европейцев, которые, к сожалению, находясь в тотальной зависимости от НАТО, могут себе нарисовать картинку возможных действий в отношении них за намеки на непослушание", - сказала Яровая.