ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 декабря в Нью-Дели состоится очередная встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК).

Участники обменяются мнениями по вопросам текущей ситуации в регионе и мире в целом, формирования всеобъемлющей, равной и неделимой архитектуры безопасности и инклюзивного устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Председательствовать на ней будет Министр иностранных дел Индии С.Сварадж.

Традиционно в центре внимания встреч министров находятся ситуация в Афганистане, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, тематика совместной борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, укрепления международной информационной безопасности, а также противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Начало работы в этом формате было положено трехсторонними контактами «на полях» сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2003-2005 гг., а также в рамках министерского мероприятия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Алма-Ате в октябре 2004 года. С 2005 года организуются отдельные (без привязки к международным форумам) встречи мининдел РИК поочерёдно в каждой из стран-участниц.

Формат РИК ориентирован на последовательное наращивание сотрудничества в различных областях. В соответствии с договорённостью о расширении его повестки дня представляющими взаимный интерес новыми темами, достигнутой на встрече в Москве в апреле 2016 года, налажены межмидовские консультации трех стран по проблематике АТР, регулярные контакты руководителей служб финансовой разведки, экспертов по борьбе с терроризмом и обеспечению международной информационной безопасности, а также по линии молодых дипломатов.