ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня для защиты населённых пунктов и тушения природных пожаров из Хабаровска в Приморский край вылетел самолёт-амфибия Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Главная задача авиации – оказание помощи наземной группировке в тушении пожаров. Самолёт-амфибия может совершать приводнение на водоёмы для забора воды и сбрасывать до 12 тонн воды на очаги огня. При этом он имеет способности сбрасывать воду как «залпом», так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий.

Органы управления и подразделения Главного управления МЧС России по Приморскому краю работают в режиме «чрезвычайной ситуации». Особый противопожарный режим» введён на всей территории Приморского края, режим «чрезвычайная ситуация в лесах» введён на территории 2 муниципальных районов.



Для защиты населённых пунктов и объектов экономики, мониторинга лесопожарной обстановки и тушения природных пожаров привлечена группировка общей численностью свыше 1100 человек и более ?460 единиц техники».