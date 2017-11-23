Сенатор А. Пушков встретился с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А. Дезиром
23.11.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков провёл встречу с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.
Стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией со свободой СМИ, обеспечением свободы информации, защитой прав и безопасности журналистов, содействием и облегчением их работы.
Законодатель выразил мнение, что эти проблемы должны серьёзно рассматриваться в тех структурах, которые занимаются проблемами свободы СМИ. "Мы участвуем в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, в самой ОБСЕ, и надеемся, что это может быть хорошей площадкой для обсуждения данных вопросов", - подчеркнул Алексей Пушков.
В ходе беседы затрагивалась тематика, связанная с теми препятствиями, которые создаются для работы российских журналистов в ряде государств, в том числе на Украине. В связи с этим Алексей Пушков подчеркнул недопустимость арестов журналистов, их допросов.
Сенатор также отметил важность темы, связанной со свободой СМИ. По его словам, это наглядно показали последние международные события, касающиеся прессы. "Это не разница во мнениях и не острые споры, а переход информационного противостояния в новое качество", - указал Алексей Пушков. В результате это приводит к нарушению свободы слова, СМИ и самовыражения, подчеркнул сенатор.
"Не мы являемся инициаторами регистрации средств массовой информации в качестве иностранных агентов. Эта инициатива исходит от Соединённых Штатов", - напомнил парламентарий. Алексей Пушков подчеркнул, что отметил с российской стороны речь идёт именно об ответных мерах.
Арлем Дезир также высказал мнение, что ОБСЕ - подходящая площадка для обсуждения подобных вопросов.
Стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией со свободой СМИ, обеспечением свободы информации, защитой прав и безопасности журналистов, содействием и облегчением их работы.
Законодатель выразил мнение, что эти проблемы должны серьёзно рассматриваться в тех структурах, которые занимаются проблемами свободы СМИ. "Мы участвуем в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, в самой ОБСЕ, и надеемся, что это может быть хорошей площадкой для обсуждения данных вопросов", - подчеркнул Алексей Пушков.
В ходе беседы затрагивалась тематика, связанная с теми препятствиями, которые создаются для работы российских журналистов в ряде государств, в том числе на Украине. В связи с этим Алексей Пушков подчеркнул недопустимость арестов журналистов, их допросов.
Сенатор также отметил важность темы, связанной со свободой СМИ. По его словам, это наглядно показали последние международные события, касающиеся прессы. "Это не разница во мнениях и не острые споры, а переход информационного противостояния в новое качество", - указал Алексей Пушков. В результате это приводит к нарушению свободы слова, СМИ и самовыражения, подчеркнул сенатор.
"Не мы являемся инициаторами регистрации средств массовой информации в качестве иностранных агентов. Эта инициатива исходит от Соединённых Штатов", - напомнил парламентарий. Алексей Пушков подчеркнул, что отметил с российской стороны речь идёт именно об ответных мерах.
Арлем Дезир также высказал мнение, что ОБСЕ - подходящая площадка для обсуждения подобных вопросов.
Источник: Совет Федерации