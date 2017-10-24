ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ Игорь Фомин принял участие в заседании, посвящённом актуальным вопросам защиты прав туристов. Мероприятие состоялось в Общественной палате РФ при поддержке Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм).

Участники заседания обсудили итоги социального опроса о доверии туристов, проведённого Общественным советом при Ростуризме, национальную систему защиты прав туристов, специфику формирования российского туристического рейтинга, Конвенцию добросовестного туризма, вопросы деятельности Уполномоченного по защите прав туристов.

Отдельно участники обсудили тему введения в России курортного сбора. Фомин сообщил, что часть регионов уже определилась с его размером.

"Алтайский край планирует взимать сбор только с гостей Белокурихи, и он составит 30 рублей в сутки. Туристам в Краснодарском крае придётся платить по 10 рублей в сутки – только за пребывание на курортах федерального значения, таких как Анапа, Геленджик, Сочи или Туапсе. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируется ввести курортный сбор 50 рублей в сутки", — уточнил сенатор. По его словам, в Республике Крым идёт дискуссия по этому вопросу и окончательное решение ещё не принято.

"Мы изначально выступали за самые широкие права регионов по конкретным параметрам курортного сбора и видим, что регионы-участники эксперимента крайне осторожно относятся к определению суммы сбора", — отметил Фомин.