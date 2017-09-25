ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина провела встречу с председателем Комитета по науке, образованию, культуре и здравоохранению Всекитайского Собрания Народных Представителей Китайской Народной Республики Лю Биньцзе.

В беседе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, члены Комитета СФ Ираида Тихонова и Валерий Марков.

Китай является стратегическим партнёром России, подчеркнула Драгункина, приветствуя гостей в верхней палате российского парламента. Она напомнила, что уже много лет женщины-сенаторы сотрудничают и дружат с Всекитайской федерацией женщин, что даёт самые широкие возможности для развития двусторонних отношений.

"Сотрудничество России и Китая, в том числе в области науки, образования и культуры, развивается масштабно и эффективно в интересах наших стран. Кроме того, укрепляется наше межпарламентское взаимодействие, которое позитивно сказывается на двусторонних межгосударственных отношениях", — отметила сенатор.

Драгункина рассказала коллегам о работе Комитета СФ по науке, образованию и культуре, о новациях в российском законодательстве. Касаясь вопросов детствосбережения, сенатор сообщила, что по инициативе Совета Федерации Указом главы государства с 1 января 2018 года в России объявлено Десятилетие детства.

Лю Биньцзе подчеркнул, что в последние годы российско-китайское стратегическое партнёрство быстро развивается, в том числе в рамках международного взаимодействия.

Глава профильного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР обратил внимание на то, что сотрудничество в сфере культуры, науки и образования — важная часть стратегического партнёрства между Россией и Китаем.

Он отметил особую любовь китайского народа к русской культуре и литературе, подчеркнув, что совместные научные, образовательные и культурные проекты с успехом реализуются в наших странах и укрепляют дружбу и сотрудничество между нашими народами.

Лю Биньцзе высказался за расширение межпарламентских контактов, в том числе отметив важность обмена опытом между законодателями.