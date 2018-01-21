ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 января по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США Р.Тиллерсона.



Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников. Затрагивались некоторые другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня.



Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте.