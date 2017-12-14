ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Совете Федерации состоится 425-е заседание, в ходе которого сенаторы рассмотрят Постановление СФ о назначении выборов Президента Российской Федерации.

Запланировано обсуждение изменения в Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», касающегося расширения областей использования государственной символики.

На «правительственном часе» Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расскажет об актуальных вопросах внешней политики.

В рамках «часа субъекта РФ» с докладами о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) выступят глава Республики Егор Борисов и Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков.

Члены Совета Федерации рассмотрят изменения в Кодекс об административных правонарушениях, федеральные законы о государственной социальной помощи, об актах гражданского состояния, о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, о рыболовстве.

Также в повестке дня – изменения в федеральные законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в редакции, предложенной согласительной комиссией после отклонения Советом Федерации.