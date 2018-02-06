ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин дал поручение префектам и главам районов Москвы усилить уборку снега во дворах. Об этом он рассказал на своей официальной странице в «Твиттере».

В Москве прошел самый сильный снегопад за 100 лет. С воскресенья выпало 47 сантиметров снега. Это больше месячной нормы в феврале.

Коммунальные службы города работают в эти дни в усиленном режиме. Каждый день с улиц вывозят более миллиона кубометров снега. Его убирают круглосуточно 72 тысячи человек и более 16 тысяч единиц техники.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы. На не убранный во дворе снег нужно жаловаться в свою управляющую компанию. Если это не сработало — в префектуру округа, Мосжилинспекцию или Объединение административно-технических инспекций. Еще один вариант — отправить жалобу на портал «Наш город».